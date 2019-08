Catania, “antifascisti” all’attacco: volano schiaffi al comizio di Salvini (video)

Volano schiaffi tra un gruppo di sostenitori di Matteo Salvini e altri che contestano duramente il vicepremier. Accade in piazza Duomo davanti alla sede del municipio dove è atteso a momenti il ministro dell’Interno. Le due opposte ‘fazioni’ sono separate da un cordone della polizia ma c’è stato un contatto tra alcune persone e sono dovuti intervenire gli agenti. “Catania non si Lega” e “fuori i fascisti da Catania”, gli slogan gridati dagli oppositori del leader leghista. In piazza la situazione è molto tesa. “Fuori c’è il popolo del no, un mix di centri sociali, estrema sinistra e pezzi di Cinque stelle”, commenta il ministro Matteo Salvini . “Io chiamo a raccolta il popolo del sì”, dice.

