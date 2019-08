Carabiniere ucciso, legale di Elder all’attacco: «Nemmeno la polizia sa cosa è successo»

«La famiglia attende di vedere il figlio. E’ qui che hanno trascorso la loro Luna di Miele. Hanno un grande amore per l’Italia. Sono devastati dal fatto che questa cosa sia accaduta qui», sostiene ancora l’avvocato Peters. A Roma, intanto, Ethan Elder, il padre di Finnegan Lee, è arrivato nel carcere di Regina Coeli per incontrare il figlio per la prima volta dopo l’arresto. Quanto alla foto ripresa da Instagram che ritrae il giovane Elder a San Francisco, con in mano un coltello simile a quello usato per uccidere il vicebrigadiere dei carabinieri, l’avvocato ne sminuisce l’importanza. «Il ragazzo aveva un coltello. Certamente, almeno a San Francisco, in America non è una cosa sorprendente. Le persone lo usano per protezione», afferma il legale.A parlare anche l’avvocato Fabio Alonzi, difensore di Christian Gabriel Natale Hjorth, l’altro americano coinvolto nell’omicidio. «E’ un ragazzo giovane ed è molto provato. Il papà è venuto ieri e tornerà nei prossimi giorni. Stiamo valutando se fare istanza al tribunale del Riesame, ha spiegato il legale lasciando il carcere di Regina Coeli.