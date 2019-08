Capigruppo, l’Aula convocata per domani alle 18. Conte al Senato il 20 agosto

La conferenza dei capigruppo ha deciso a maggioranza: convocata l’aula per domani alle 18 per decidere sul calendario. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe invece intervenire a Palazzo Madama il 20 agosto. Ma serve domani la conferma del Senato. Tutto come aveva anticipato e avvertito la presidente del Senato Elisabetta Casellati: se in capigruppo dovesse registrarsi uno scontro e un conseguente stallo, sarà l’Aula ad avere l’ultima parola: «La convocazione dell’Assemblea, nell’ipotesi in cui il calendario dei lavori non venga approvato in capigruppo all’unanimità, non costituisce forzatura alcuna, ma esclusivamente l’applicazione del regolamento», afferma Casellati. «L’art. 55, comma 3, prevede infatti che sulle proposte di modifica del calendario decida esclusivamente l’Assemblea, che è sovrana. Non il presidente, dunque», aggiunge, sottolineando che il «rispetto delle regole» è a «garanzia» dei cittadini.

«Non essendoci stata l’unanimità, la presidente Casellati non aveva scelta e ha dovuto convocare per forza convocare l’aula e far votare il calendario del lavori». Lo ha sottolineato la presidente del gruppo di Fi Anna Maria Bernini, al termine della riunione dei capigruppo al Senato. «Mi stupisco dello stupore di politici che fanno questo per professione e conoscono bene il regolamento. La presidente Casellati – ha concluso – di fronte alla mancanza dell’unanimità deve far votare il calendario».