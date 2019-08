Calciomercato, Neymar dopo due anni a Parigi torna al Barcellona

È il giorno di Neymar al Barcellona? Due anni dopo l’addio ai blaugrana per la somma record di 222 milioni di euro, il brasiliano lascia il Paris Saint Germain, con il quale i rapporti erano andati deteriorandosi in questa lunghissima estate, per soddisfare la sua grande voglia di tornare in Spagna. L’affare è già dato per concluso da tutti gli osservatori. Anche se qualche dettaglio dovrà ancora incastrarsi. Il fatto che Josep Maria Bartomeu e Nasser Al Khelaifi, presidenti di Barcellona e Psg, siano arrivati, praticamente contemporaneamente, all’hotel Le Meridien a Monaco, dove è iniziato l’incontro della Commissione Strategica Uefa, è sembrato il segnale della svolta. Il loro incontro servirebbe anche per continuare a negoziare i dettagli del trasferimento di Neymar di nuovo in Spagna. In questa riunione i presidenti di Barça e Psg proveranno a sbloccare. Dopo il rifiuto del club parigino all’ultima proposta presentata dal Barça. Un’offerta, quella spagnola, che prevedeva 130 milioni, i trasferimenti di Rakitic e Todibo e il prestito di Dembélé. Proposta che da un lato pare sia stata in un primo momento respinta dal Psg, che voleva più soldi sostenendo di non aver tempo di trattare con i giocatori offerti dal Barça prima della chiusura del mercato. Adesso però pare che l’affare si farà: e Neymar tornerà a Barcellona.