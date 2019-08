Cacciari, legnata al Pd: «Fanno ridere i polli. È una scissione tra poveracci»

«La scissione nel Pd? Una scissione tra poveracci». Se la ride Massimo Cacciari e boccia il governo istituzionale. Il suo intervento ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, è tutto un programma. Si parla di crisi ovviamente, delle mosse, del Pd, di Renzi, dei cinquestelle. Il filosofo come di consueto non ha peli sulla lingua. «Un accordo Pd-M5S oggi sarebbe una sciagura, una iattura – dice Massimo Cacciari . Sarebbe in farsa la ripetizione dello sciagurato accordo D’Alema – Cossiga di vent’anni fa, che regalò a Berlusconi una maggioranza assoluta nelle elezioni del 2001». Il Pd sta sbagliando ancora: «Invece di stare alla finestra a guardare lungo il fiume che passasse il cadavere del nemico, il Pd doveva lavorare politicamente. Quando ha fatto le primarie, Zingaretti lo ha detto e poi non ha fatto nulla».

Cacciari: «Scissione nel Pd? La auspico da sei anni»