Boschi, sfumano i sogni di gloria. Renzi la blocca: «Niente poltrone per te»

«Non chiedo poltrone». Dopo tutte le indiscrezioni circolate in questi giorni che vedevano il rientro in grande stile di Maria Elena Boschi nell’ammucchiata Pd-M5S, Matteo Renzi blocca tutti i giochini. Sfumano quindi i sogni di gloria della Boschi. «Qui c’è un problema per il Paese, ma chi se ne frega di queste discussioni» sugli incarichi di governo. Il messaggio ai suoi è chiaro: «Io non ci starò e mi auguro nemmeno le persone che hanno condiviso con me l’esperienza del governo dei mille giorni». «Per rendere credibile queste proposta – ha detto Renzi ai microfoni di Radio24 parlando di un governo istituzionale per evitare le elezioni anticipate e quindi scongiurare il pericolo di perdere le poltrone – mi sembra molto più saggio che nessuno di noi stia dentro il governo».

Renzi: «Al tavolo con Di Maio ci va Zingaretti»

E poi rincara la dose: «La cosa più logica e anche il modo migliore per rispondere a tutte le polemicucce è che nessuno di noi chieda la benché minima poltrona». E infine scarica la patata bollente a Zingaretti: «Sedersi al tavolo con Di Maio? Se Dio vuole spetta a Zingaretti farlo. Io quando ero presidente del Consiglio mi sono seduto al tavolo con Di Maio per parlare di elegge elettorale, l’ho fatto con Salvini, con la Meloni, con Berlusconi. Quando Di Maio dice “mai al tavolo con Renzi” io sono perfettamente d’accordo con lui. Se il tavolo ci sarà lo faranno Di Maio e Zingaretti».