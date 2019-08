Berlusconi “miglior amico dei cani”: batte Fedez, J-Ax e Maria De Filippi

Anche questa estate è partita la caccia alla notizia più strana. Di solito i sondaggi sono politici, con l’altalena delle cifre e delle percentuali in salita o in discesa. Stavolta no, si parla di animali domestici. La sfida è a chi li ama di più e a chi li tratta meglio. In questo settore non c’è storia perché Dudù è sempre Dudù. E riesce a far vincere la sfida al Cavaliere. La classifica è rimbalzata un po’ dappertutto: è Silvio Berlusconi a guadagnarsi il titolo di “miglior amico dei cani”. O meglio, dei propri cani.

Chi è più amico dei cani? Ecco la classifica

I dati emergono da un sondaggio lanciato da Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) e da Italia Animali e Ambiente tra circa 5mila proprietari di cani. Stando a quanto fanno sapere le due associazioni, ben 2.200 intervistati avrebbero indicato proprio l’ex premier quando è stato chiesto loro di scegliere tra i vip un nome simbolo dell’amore per gli amici a quattro zampe. Dopo Berlusconi, al secondo posto si piazza la coppia Fedez-Ferragni con poco meno di 1.000 voti; al terzo posto, il cantante Marco Carta. A seguire, in classifica, sono altri nomi di spicco: Andrea Roncato, Elisabetta Canalis, Michelle Hunzker, Francesco Facchinetti. Subito dopo, Maria De Filippi, J-Ax e l’attore Luca Zingaretti.