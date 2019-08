Berlusconi a Mattarella: «Inaccettabile un governo improvvisato tra diversi» (video)

«O maggioranza di centrodestra o voto». Silvio Berlusconi finite le consultazioni con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, illustra la posizione di Forza Italia. Al suo fianco ci sono il vicepresidente di FI, Antonio Tajani, e le capigruppo di Senato e Camera, Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini. «Occorre costituire in Parlamento – ha detto Berlusconi – una maggioranza di centrodestra che corrisponda al sentire degli italiani. Qualora non sia possibile realizzarla, la strada maestra sono le elezioni anticipate». E poi ancora: «Abbiamo manifestato al Presidente della Repubblica la nostra preoccupazione per questa crisi di governo». «L’esperienza appena conclusa – ha detto Berlusconi – dimostra che i progetti di governo si fanno con i tempi e con le idee compatibili, non dopo il voto ma prima. Quindi un governo non può nascere in laboratorio, se basato solo su un contratto. Non riferisco le frasi con cui la signora Merkel e Jean-Claude Juncker hanno apostrofato il passato governo perché farebbero male a tutti». Poi sottolinea: «Forza Italia ha condotto un’opposizione seria e coerente in Parlamento cercando di correggere molti errori e migliorare provvedimenti del governo con lo stesso senso di responsabilità dimostrato finora, e che è stato molto oneroso in termini politici per il nostro partito. Ma oggi mettiamo in guardia da un governo frutto di una maggioranza tra diversi e improvvisata che non rispecchia la maggioranza degli elettori italiani». Nel suo intervento Berlusconi pone l’accento sul pericolo di una patrimoniale con un governo sbilanciato a sinistra che definisce “pericoloso”. «Un governo sbilanciato a sinistra sarebbe pericoloso per le imprese, lo sviluppo, la sicurezza, per le garanzie di libertà dei cittadini» con il rischio che «messo di fronte alle difficoltà ricorra ad una patrimoniale che comprometterebbe definitivamente le prospettive di crescita». E quindi riferendosi a un governo Pd-M5S, sottolinea che «una maggioranza tra diversi sarebbe un tradimento per gli italiani. In nessun caso Forza Italia è disposta a partecipare ad alleanze con chi abbiamo contrastato in campagna elettorale».

Berlusconi: «Attenzione ai programmi contro l’editoria»

Il Cavaliere spiega che «il Paese ha bisogno di un governo stabile, solido e con una grande legittimazione degli italiani. Noi di Forza Italia siamo in assoluto i testimoni della tradizione liberale, democratica, cristiana e garantista della civiltà. Proponiamo il modello di centrodestra, che è la maggioranza naturale per gli italiani come hanno confermato tutte le tornate elettorali e dei sondaggi. L’Italia ha bisogno di un centrodestra moderno, europeo e credibile, un centrodestra con una chiara vocazione atlantica. Elezioni anticipate questo è il suggerimento che ho formulato al Presidente della Repubblica». E infine l’appello ai giornalisti: «Attenzione a programmi contro l’editoria, non soltanto quella televisiva ma anche quella della carta stampata».