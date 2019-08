Bandiere rosse per Salvini. Lui replica: frustrati amici dei clandestini (video)

Convulsa domenica agostana per Matteo Salvini, alle prese con il braccio di ferro con la Open Arms e con le contestazioni che lo hanno accolto a Marina di Pietrasanta. Con schieramento di bandiere rosse e l’immancabile canto di “Bella Ciao”. Matteo Salvini ha postato il video della contestazione con questo commento: “Bandiere rosse con falce e martello in azione a Marina di Pietrasanta, dove sarò tra poco. Indovinate chi insultano??? Nemmeno il caldo ferma i “democratici” frustrati amici dei clandestini e dei porti aperti.

“Bella Ciao” e bacioni anche a loro!”.

Sempre nella stessa giornate,in un altro video postato su Fb per i suoi followers, Salvini aveva riferito di una scritta su un muro di Torino in cui si accomunavano i leghisti agli istriani e si invocava per loro la medesima fine nelle foibe.