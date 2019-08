Banderas come Gere, prosegue la farsa dei vip: “L’Italia accolga i migranti della Open Arms”

Dagli spot con la gallina Rosita alle conferenze stampa pro migranti. Dopo la “carnevalata” di Richard Gere sulla Open Arms, arriva l’accorato appello di Antonio Banderas.

L’attore spagnolo, dalla mondanissima Marbella, ha definito un “orrore” il blocco della nave della Ong spagnola Open Arms, prendendosela con Malta e con il governo italiano. Banderas, che è ospite di un evento organizzato dalla fondazione filantropica Starlite, nel corso di una conferenza stampa si è detto «preoccupato dai populismi e dall’impossibilità dei partiti tradizionali di risolvere i problemi».

Dalla villa di Marbella a quelle inglesi: c’è l’imbarazzo della scelta

Qualche becero sovranista potrebbe mostrare la dimora paradisiaca di Los Angels di Antonio Banderas. E domandarsi: chissà quanti migranti potrebbe ospitare. E magari fare lo stesso ragionamento sulle altre sue dimore: come ad esempio una tra quelle a Marbella, confiscata perché abusiva. O magari quella nel Surrey, tra quelle degli uomini più ricchi del Regno Unito. Ma sarebbe un ragionamento davvero populista. O no?

Banderas contro l’Italia e contro Trump

«Ci sono possibili soluzioni ai problemi, stavo per dire dell’Africa, ma sono davvero problemi da nord a sud del mondo», ha aggiunto Banderas, che ha esemplificato questa situazione negli Stati Uniti criticando la costruzione del muro tra Stati Uniti e il Messico, voluta da Donald Trump.

L’appello pro-migranti da Marbella

Data la situazione dei migranti nel Mediterraneo, Banderas ha fornito anche la sua soluzione: «Un piano Marshall in Africa, ad esempio» per aiutare questi Paesi «nel rispetto della loro cultura e tradizioni». «Quando dicono che questo sarebbe molto costoso, perché è più costoso ciò che sta accadendo, non solo economicamente ma socialmente», ha detto Banderas, che è presidente di Fondazione benefica. Secondo il testimonial di una nota marca di merendine, l’intero movimento migratorio è riassunto in «qualcosa di semplice. Se non andiamo noi ad aiutarli, vengono loro qui, è chiaro». Quindi ha incoraggiato i governi ad attuare misure per aiutare i Paesi mancanza di risorse e infrastrutture. Buonissimi propositi, terminati con un brindisi e foto per i giornali. Si chiude stasera con una grande cena di gala con ospiti del jet set internazionale. Presenta Valeria Mazza.