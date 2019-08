Amazon: ecco la classifica delle città dove si acquistano più libri. La top ten

Leggere è importante. Toccare con mano i volumi, sfogliare le pagine. Immergersi nel racconto. Gli italiani conservano questa abitudine, nonostante l’avanzata dei social e dei video. Acquistano libri e Amazon è uno dei “punti” più cliccati. Si legge di tutto, dal libro di Totti (in cima alle classifiche) al Piccolo Principe, un classico.

La classifica di Amazon

Milano, Padova e Pisa sono le città italiane che acquistano più libri. A stilare la classifica delle città dove si legge di più, per il settimo consecutivo, è stata Amazon.it. Ha preso in esame il numero di titoli in formato cartaceo e digitale acquistati dai suoi clienti durante l’ultimo anno su base pro capite nei centri abitati con più di 90.000 abitanti. Milano si conferma regina della lettura per il settimo anno consecutivo, conquistando lo scettro di città più appassionata di libri, sia in formato cartaceo sia in digitale. Padova guadagna la seconda posizione rispetto allo scorso anno, scalzando così Torino che scivola dal terzo al sesto posto della classifica delle città che leggono di più. La rivelazione di quest’anno è Pisa, che entra prepotentemente per la prima volta nella top ten volando direttamente in terza posizione, seguita a sua volta da Bologna e Roma, salde ai piedi del podio rispettivamente al quarto e quinto posto. Di seguito troviamo: Bologna, Roma, Torino, Verona, Firenze, Bergamo e Vicenza.