Allarme in Sardegna: sparito un caimano dal circo. Popolazione in allerta: è fuggito o è stato rubato?

E’ allarme in Sardegna, in particolare a Orosei, nel Nuorese, per la sparizione da un circo di un caimano di nome Cai lungo circa un metro. L’animale si trovava in una teca che è stata trovata vuota. Forse è fuggito o è stato rubato. Sul sito del Comune si invita la popolazione alla cautela: “Ci comunicano che è stato denunciato il furto di un COCCODRILLO dal circo attualmente a Sos Alinos. Non potendo con certezza confermare il furto, si sta vagliando anche l’ipotesi della fuga dell’animale.

Si invita la popolazione a prestare particolare attenzione e segnalare ogni ipotetico avvistamento alle forze di polizia, tutte allertate”.

Di certo – riporta il sito dell’Agi – “si sa solo che qualcuno del circo ‘Fantastico Martin‘, che in questi giorni si trova nella frazione di Sos Alinos, ieri pomeriggio si e’ presentato alla stazione dei carabinieri: “Hanno rubato il caimano”. Si tratta di un animale sicuramente pericoloso che ora con tutta probabilità si aggira, certamente impaurito e affamato, in una zona frequentata da vacanzieri e turisti”.

Per i carabinieri indagini non facili: sono stati attivati controlli nei porti per scovare l’eventuale ladro ma “non è esclusa – riporta il Corriere.it – l’ipotesi del gesto di protesta, comunque sconsiderato, di un residente o di un animalista: decine di post sul sito Facebook del Comune di Orosei si scagliano contro chi tiene segregati e spesso maltratta gli animali per farli esibire. Qualcuno alla fine dello spettacolo — il caimano fa soltanto un giro sulla pista e poi viene ritirato — profittando dell’oscurità può aver aperto la teca e «liberato» Cai”.