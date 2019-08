17enne ubriacata e stuprata a Ivrea. Meloni: «I centri sociali vanno chiusi subito»

«Ennesimo caso di violenza che si consuma all’interno di un centro sociale». Lo scrive Giorgia Meloni, in un post sulla pagina Facebook. «La mia piena vicinanza alla giovane ragazza e tolleranza zero per questi criminali. Fratelli d’Italia, da sempre, chiede l’immediata chiusura dei centri sociali, vere e proprie zone franche dove droga e illegalità regnano sovrane».

Il caso è quello della ragazza diciassettenne ubriacata, forse drogata e violentata nei locali del Centro Sociale “Castellazzo” nel centro storico di Ivrea. L’episodio è accaduto la notte di domenica 11 agosto e il giorno seguente, accompagnata dalla mamma, la ragazza si è presentata in commissariato a Ivrea per denunciare la vicenda di cui sarebbe rimasta vittima. Ne dà notizia La Stampa. Davanti agli agenti ha raccontato di essere stata vittima di un abuso di gruppo e per questo è stato aperto un fascicolo ipotizzando il reato di violenza sessuale di gruppo.

La ragazza aveva un appuntamento con un amico. Lui l’ha invita a bere qualcosa e si sono appartati nei locali del “Castellazzo”. Hanno bevuto e forse fumato anche qualche spinello. Poco dopo sono arrivati altri ragazzi. E qui – come si legge su La Stampa – nella mente della giovane vittima spariscono le certezze e resta solo il dolore. La ragazza si sarebbe risvegliata in stato confusionale, ubriaca con i vestiti strappati e lividi in diverse parti del corpo.