Voto grillino alla Von Der Leyen? A tramare è stata la Trenta

“Non molti sanno che dietro il voto grillino alla Von Der Leyen c’è Elisabetta Trenta. È stata lei ad aprire i contatti tra la tedesca e i 5 Stelle quando è arrivata sul tavolo l’ipotesi della sua candidatura”: lo rivela Rivela Dagospia. Lo sgarbo, politicamente rivinoso, dei pentastellati ai leghisti sul neopresidente della Commissione Ue avrebbe quindi come ispiratrice il ministro della Difesa.

“Le due – comtinua Dagospia- si sono conosciute meno di un anno fa a Bruxelles durante i vertici Nato. Hanno stretto un rapporto: bilaterali, saluti, colazioni, caffè. Tanto che dopo la sua nomina la von der Leyen ha scritto un messaggio alla Trenta: You did that, I will remember. Tnks (È merito tuo, me ne ricorderò, grazie, ndr)”. Insomma, le relazioni tra le due sarebbero molto più che solide. E proprio queste relazioni avrebbero spinto la Trenta a brigare per un voto che, per il M5s, ha poco senso. Così come poco senso ne ha avuto per Salvini, che sulla faccenda ha picchiato durissimo.

Dagospia avanza il sospetto: “Vai a vedere che la Trenta potrebbe essere la candidata italiana a Commissario Ue dopo la rinuncia di Giancarlo Giorgetti“. Uno scenario che, se si realizzasse, sarebbe gravissimo. “D’altronde – conclude il sito – la stessa Ursula ha detto che all’Italia spetta un commissario, ma i commissari ‘li scelgo io’, specificando che intende avere un esecutivo perfettamente paritario tra uomini e donne. Se i paesi membri non presentano abbastanza nomi femminili, respingerà le candidature, anche quelle meritorie”. Un inciucio ben riuscito, con buona pace dei gonzi che esaltano il “profilo europeo” del M5S.