Von der Leyen presidente Commissione Ue. Panico Spd: «Una vittoria per Orban»

Ursula Von der Leyen, 61 anni, tedesca della Cdu , ministro della Difesa del governo Merkel, è la candidata proposta dal Consiglio europeo a presidente della Commissione europea: lo fa sapere Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. Il suo nome è piombaìto sul tavolo delle trattative in mattinata, ma girava da prima m La Von der Leyen è considerata una fedelissima della Merkel, ma il suo nome sta suscitando allarme tra i socialisti europei che hanno sofferto il veto per uno di loro, l’olandese Frans Timmermans, inizialmente indicato dalla stessa cancelliera.

È l’ex presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, dell’Spd, a dirsi in particolare preoccupato. ” È una vittoria per Orban e compagni. Hanno stoppato Timmermans, che ha difeso lo Stato di diritto. Il processo degli Spiztenkandidaten è morto. Ursula Von der Leyen qui è il ministro più debole: questo sembra sufficiente per diventare capo della Commissione”. A ispirare le parole dell’esponente socialista non è solo la delusione per la bocciatura di Timmermans, ma anche il timore che la Von der Leyen non sia un candidato tale da garantire un solida maggioranza al fronte popolari- socialisti-liberali. Gli schemi potrebbero insomma saltare. A tutto vantaggio del fronte sovranista.