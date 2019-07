Virginia Raggi incontra Claudio Lotito e vira verso lo stadio della Lazio. L’Aula Giulio Cesare in Campidoglio è l’occasione per la premiazione da parte della Sindaca della capitale, Virginia Raggi, della S.S. Lazio, per la conquista della Coppa Italia 2019. Nei fatti è anche un modo per il presidente biancoceleste Claudio Lotito di riavvicinarsi al Movimento 5 Stelle capitolino e nazionale dopo il botta e risposta tra la sindaca di Roma e il club biancoceleste qualche mese fa per l’idea avanzata dal Campidoglio a trazione grillina di vedere i biancocelesti allo stadio Flaminio. Così come non erano mancati gli screzi sulla maglia di Immobile al figlio della sindaca (donata dalla società di Lotito). E per le accuse sui social di una vicinanza della Raggi più alla Roma che alla Lazio (i tifosi biancocelesti si sono sentiti “figli di un Dio minore agli occhi del Campidoglio” relativamente alla mancata visita della prima cittadina al centro sportivo di Formello quando invece la stessa ha partecipato all’inaugurazione della sede della Roma all’Eur).

La “diplomazia” del presidente biancazzurro

Sono tanti i tavoli, comunque, su cui il numero uno biancoceleste sta lavorando, da Alitalia, il tema più pressante e a breve termine, (visto che entro il 15 luglio si deve presentare l’offerta) allo Stadio delle Aquile soprattutto, il progetto depositato nel 2005 per la realizzazione di un impianto sportivo e relativa cittadella su alcuni terreni di via Tiberina, all’estremo nord di Roma, (oltre alla Lega calcio, diritti tv e mercato), e distendere i rapporti con i vertici del Comune e anche quelli dei pentastellati al governo, è senza dubbio un modo poter continuare a lavorare senza opposizioni preconcette.

Cerimonia in Campidoglio

Tra l’altro i politici che non hanno mai nascosto la propria fede laziale c’è senz’altro Alessandro Di Battista, uno dei protagonisti politici in questo momento del Movimento 5 Stelle. Alla cerimonia saranno presenti oltre al Presidente Claudio Lotito, anche la dirigenza, la squadra, l’allenatore Simone Inzaghi e lo staff tecnico e sarà l’occasione di presentare anche le nuove maglie della stagione 2019-2020 all’ombra della statua equestre di Marco Aurelio.