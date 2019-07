“Mi dicevano: ‘Sei ossessionata dal problema dei francesi. Ora si scopre che questo Sandro Gozi è entrato nel governo francese con il ruolo che aveva nel governo italiano” . La cosa assume “dei connotati interessanti, non perché si veda ancora una volta quanto questi del Pd siano attaccati alla maglia italiana, cioè zero. Ma io voglio sapere perché Emanuel Macron e il governo francese ci tengano a premiare così un signore che avrebbe dovuto fare fino a qualche mese fa gli interessi degli italiani”. Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi, in un video postato su Facebook.

Interrogazione per conoscere i dossier seguiti da Gozi

“E allora -aggiunge- oggi abbiamo depositato, come Fratelli d’Italia una interrogazione perché vogliamo sapere quali sono tutti i dossier che Sandro Gozi ha seguito quando era alla presidenza del Consiglio italiano che riguardano anche i francesi. Noi vogliamo che cosa deve Emmanuel Macron a Sandro Gozi“.