Verso Italexit? È l’Italia il Paese più euroscettico: “Ci ha fatto più male che bene…”

L’Italia resta a oggi il Paese più euroscettico dell’Unione europea, che continua ad avere scarsa popolarità a sud delle Alpi. Secondo i primi risultati di un sondaggio Eurobarometro condotto da Kantar Public nella settimana dopo le elezioni europee intervistando oltre 27mila persone nei 28 Stati membri di età superiore ai 15 anni (poi filtrate a seconda delle età minime degli elettori nei vari Stati), solo il 42% degli italiani pensa che il Paese abbia tratto benefici dall’appartenenza all’Unione Europea, della quale è tra i fondatori. Anche se il dato è in crescita di un punto percentuale rispetto allo scorso febbraio-marzo, nel Regno Unito, dove la Brexit si avvicina inesorabilmente e dove il popolo ha liberamente votato in un referendum per il Leave, il 59% della popolazione, 17 punti percentuali in più rispetto all’Italia, pensa che il Regno abbia beneficiato dell’appartenenza all’Ue (5 punti in più rispetto a febbraio-marzo). Il secondo Paese meno eurofilo dell’Unione è la Bulgaria, dove il 57% pensa che al Paese abbia giovato stare nell’Ue. Persino in Grecia, che ha vissuto una crisi economica molto profonda, il 60% della popolazione, 18 punti percentuali in più rispetto all’Italia, ritiene che stare in Europa abbia giovato alla Repubblica. La media Ue è del 68%; i Paesi più euroentusiasti sono la Lituania (91%), l’Irlanda (89%) e l’Estonia (87%). La Polonia governata dai nazionalisti del Pis è all’86%, l’Ungheria di Viktor Orban all’84%, la Germania al 78%, la Spagna al 72% e la Francia al 61%.