Venezuela, l’opposizione accetta di riprendere il dialogo col dittatore Maduro. Monito di Putin

L’opposizione venezuelana accetta di riprendere il dialogo con il regime comunista di Nicolas Maduro. L’annuncio arriva direttamente da Juan Guaidò: il nuovo round negoziale, precisa, si terrà alle isole Barbados. “Ci rivolgiamo al paese e alla comunità internazionale, per annunciare che assisteremo ad una riunione con i rappresentanti del regime usurpatore alle Barbados, per avviare una dialogo verso l’uscita dalla dittatura”, ha annunciato Guaidò in un comunicato. I tentativi di avvicinamento tra le parti fatti a Oslo si erano congelati dopo la denuncia da parte di Guaidò dell’assassinio – il 29 giugno – del capitano di corvetta Rafael Acosta Arévalo durante la sua detenzione. Durante la parata del 5 luglio per celebrare l’indipendenza il presidente Nicolas Maduro aveva preannunciato per questa settimana “buone notizie” riguardanti i negoziati. Da parte sua il governo di Oslo conferma il nuovo tentativo negoziale tra governo ed opposizione in Venezuela, e precisa che il primo incontro tra le parti si terrà appunto alle Barbados questa settimana. L’annuncio è arrivato dal ministero degli Esteri a Oslo.

