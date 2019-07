Venezia, spacciatore nordafricano finisce in manette: aveva ferito un carabiniere

I Carabinieri della Stazione di Spinea hanno dato esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria Veneziana nei confronti di un tunisino, pluripregiudicato, per spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Lo hanno atteso per ore i Carabinieri ieri mattina, appostati all’esterno del suo nascondiglio, una camera di un appartamento di Spinea. Non appena fuori dallo stabile, lo hanno fermato e dichiarato in stato di arresto.

