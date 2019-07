Venezia, sfiorato un nuovo incidente in laguna: nave da crociera perde il controllo e… (video)

Domenicanel bacino di San Marco a Venezia si è rischiato un gravissimo incidente con una nave da crociera fuori controllo durante una burrasca. Solo all’ultimo momento i piloti dei rimorchiatori di prua sono riusciti a raddrizzare l’imbarcazione, che ha sfiorato alcune barche ormeggiate.

«Ci riserviamo di avviare una tempestiva verifica per appurare se la nave avesse ricevuto i necessari permessi e avesse ottemperato alle necessarie verifiche», ha dichiarato all’uscita dal porto della Costa Deliziosa in presenza di condizioni meteo avverse, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pino Musolin, «riteniamo inoltre necessario organizzare al più presto un ulteriore incontro congiunto con la Capitaneria di Porto per valutare ed eventualmente sollecitare l’adozione di altre misure atte a garantire che il traffico navale avvenga in piena sicurezza per i cittadini e per la città».

Torna così prepotentemente sotto i riflettori il problema delle navi di grandi dimensioni da allontanare dalla laguna di Venezia, un grattacapo serio per il governo giallorosso che finora non è andato oltre le dichiarazioni di principio. «Chi ha autorizzato il movimento della nave nonostante l’avviso di burrasca? Cosa si è fatto per scongiurare il rischio di un incidente con quelle condizioni meteo?», monta la polemica politica. E il ministro Danilo Toninelli torna nel mirino.