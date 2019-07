Sullo scandalo degli affidi illeciti Fratelli d’Italia non intende abbassare la guardia: e venerdì 5 luglio si svolgerà un presidio del partito con Giorgia Meloni al Comune di Bibbiano.

Accendere i riflettori

“I Bambini non si toccano” è questo il titolo dell’iniziativa che Fratelli d’Italia ha organizzato per venerdì 5 luglio, alle ore 12.00, di fronte alla sede del comune in provincia di Reggio Emilia. Il presidio, al quale partecipa il presidente nazionale Giorgia Meloni, vuole accendere i riflettori sullo scandalo emerso con l’inchiesta denominata “Angeli e Demoni”.