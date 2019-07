Una petizione per bloccare la sinistra che vuol premiare Carola. Ecco come firmare

È iniziata stamani la campagna di raccolta firme promossa da Forza Italia contro l’intenzione del governatore toscano, Enrico Rossi di premiare la capitana della Sea Watch, Carola Rackete. «La scelta di Rossi e del Pd è molto grave, perché vogliono eleggere a modello una persona che viola le nostre leggi. Noi ci opporremo a questa pagliacciata, a questo ennesimo uso strumentale delle istituzioni, come ci siamo opposti alla legge pro immigrati clandestini approvata in aula la settimana scorsa», afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). «Fra le tante persone meritevoli di un premio – sottolinea Stella – non c’è sicuramente questa estremista di sinistra tedesca che disobbedisce agli ordini delle autorità italiane e sperona un’imbarcazione della Guardia di Finanza. Purtroppo la deriva ideologica del Pd è ormai a un punto di non ritorno, come dimostra la legge che il partito di Rossi ha approvato pochi giorni fa, e che prevede assistenza e servizi gratis anche per gli immigrati clandestini. Tutto questo, tra l’altro, mentre in Toscana sono 62mila le famiglie in povertà assoluta e 94mila quelle con Isee sotto i 6mila euro».

La petizione si può firmare (e ricondividere) su questo sito (cliccare), ma è possibile dare la propria adesione anche via email a scrivi@marcostella.it oppure al numero whatsapp 3315279611 con scritto “No riconoscimenti a Carola Rackete”. «È importante firmare – spiega Stella – per far capire a Rossi la contrarietà dei toscani a questo premio ingiusto e diseducativo».