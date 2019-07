Un incendio in studio, Mentana interrompe il Tg: «Forse ci vediamo dopo…» (video)

Principio d’incendio negli studi televisivi di La7 durante il telegiornale della sera. Enrico Mentana ha dovuto interrompere la trasmissione durante il collegamento in diretta con Milena Gabanelli, annunciando l’incendio in studio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con tre squadre. In base a quanto riferito dagli stessi Vigili, avrebbe preso fuoco la parte superiore del tetto, probabilmente la guaina, dove sono in corso alcuni lavori di riparazione. Nessun ferito e fiamme completamente sedate.