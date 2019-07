da Barbara Ricciuti riceviamo e volentieri pubblichiamo

Impresa, formazione e turismo saranno i temi chiave di “Imprese & turismo internazionale”, una tavola rotonda che si terrà il 26 luglio in piazza della Minerva ad Assisi, in cui emergeranno le affinità e le differenze tra il sistema umbro e quello californiano.

Il dibattito, promosso in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario del gemellaggio tra le città di Assisi e di San Francisco, è organizzato da UniversoAssisi in collaborazione con le U.M.B.R.E. (United Marketing for Business and Regional Experience) e si terrà in streaming live con la città americana. Si discuterà di quali plus possano attivare le nuove frontiere di promozione e comunicazione, e di quale possa essere il supporto delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi.

Sciurpa: “Valori da promuovere”

Ci saranno talk con importanti personalità dell’impresa, dell’incoming, della ricerca e dell’Università.

Michela Sciurpa, presidente della rete di imprese attiva nel turismo e nell’alta formazione U.M.B.R.E., spiega: “Siamo cresciute a fianco di grandi imprenditori che ci hanno trasmesso i valori che oggi noi vogliamo promuovere, e sostenibilità, internazionalizzazione e innovazione saranno le parole chiave della serata”.

“Amiamo l’Umbria”

“Abbiamo scelto di unire le nostre forze, di mettere insieme il nostro know-how e l’entusiasmo di imprenditrici che intendono promuovere in maniera innovativa le proprie strutture ricettive, portando un valore aggiunto anche alla promozione del nostro splendido territorio. Amiamo l’Umbria, le nostre famiglie hanno investito qui, hanno creato la proprie imprese, hanno creato opportunità vivendo e lavorando in questa splendida Terra”.