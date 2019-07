Uccide l’ex moglie al pianobar davanti a tutti e ferisce una bimba di 3 anni: è caccia al killer

Ancora una donna uccisa, vittima della follia omicida e della violenza killer dell’ex marito. Ieri sera l’uomo, il 54enne Domenico Massari, è entrato all’interno dei Bagni Acquario di via Nizza a Savona e ha ucciso a sangue freddo a colpi di pistola la ex moglie 40enne, Deborah Ballesio. Oggi le ricerche dell’assassino sono state estese in tutta Italia.

Savona, spunta dal buio e uccide la moglie al pianobar

Per le prossime ore è previsto anche un vertice in Procura a Savona per fare il punto sulle indagini legate all’omicidio. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri: l’uomo ha sparato alla ex mentre la donna, animatrice, stava lavorando all’interno del ristorante durante una serata di karaoke, davanti al pubblico che si trovava nel locale. I colpi sono stati esplosi a bruciapelo: la donna è morta dopo un’ora di tentativi di rianimazione. Nella sparatoria sono rimaste ferite altre 3 persone, tra cui una bambina di 3 anni. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, le indagini sulla ricostruzione sono affidate alla Questura. Massari, scappato subito dopo aver sparato, è ancora in fuga.