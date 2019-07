Terrorismo, allarme rientrato a Roma: il siriano pericoloso potrebbe essere in Germania

“Segnalazione urgentissima rintraccio soggetto pericoloso rispondente al nome di Y.A.A. oppure A. N.A. M. nato in Siria il 5 maggio 1991”. Inizia così la comunicazione diramata alle Volanti dall’ufficio di Gabinetto della Questura di Roma e datata 19 luglio 2019. Il soggetto da ricercare, del quale la Questura allega anche una foto con la porta di Brandeburgo, a Berlino, sullo sfondo, è un siriano di 28 anni arrivato nella Capitale con il proposito di compiere un attentato.

Da questa nota, diffusa in mattinata, è scattata una vera e propria caccia all’uomo. Il presunto attentatore siriano, che in base alle prime notizie avrebbe avuto in animo di farsi esplodere a Roma e in una intercettazione avrebbe annunciato di voler raggiungere “il paradiso”, secondo fonti del Dipartimento di pubblica sicurezza sarebbe però ormai fuori dai confini nazionali. A far tremare l’intelligence, tuttavia, una sua frase intercettata: «A Roma vanno tutti per convolare a nozze, io per volare in paradiso». La Polizia a seguito di controlli incrociati con i massimi vertici dell’antiterrorismo europeo, avrebbe escluso la presenza in Italia del presunto terrorista. Un’ulteriore conferma sarebbe arrivata alle agenzie di intelligence italiane dal servizio segreto tedesco interno denominato Bfv poiché gli ultimi contatti su Facebook il siriano li avrebbe avuti dalla Germania. Sempre fonti del Dipartimento fanno presente che la nota riservata sul cittadino siriano è solo una delle tante segnalazioni che quotidianamente vengono vagliate dagli organismi investigativi concentrati a contrastare le eventuali azioni terroristiche di matrice islamica in Italia. Intanto, è stato oscurato il profilo Facebook del siriano sospetto kamikaze.