Strazio senza fine, Simone non ce la fa: durante i funerali di Alessio muore anche il cugino 12enne (Video)

Anche il piccolo Simone non ce l’ha fatta. il 12enne falciato a Vittoria nella maledetta serata di giovedì scorso da un suv che sfrecciava a velocità folle e che l’ha travolto mentre era sull’uscio di casa con il cuginetto Alessio, deceduto sul colpo e di cui proprio questa mattina si sono celebrati i funerali. Si arreso, Simone, nonostante l’intervento chirurgico dei giorni scorsi gli avesse amputato entrambe le gambe, il piccolo non ce l’ha fatta a sopravvivere e si è spento all’ospedale di Messina dove era ricoverato nei reparto di rianimazione. Ora il pregiudicato che era alla guida del Suv, accusato di omicidio stradale, aggravato dall’essersi messo alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di cocaina, e omissione di soccorso, sulla coscienza ha anche la morte di Simone…

Simone si è spento: il 12enne cugino di Alessio, 11 anni, anche lui morto perché investito giovedì sera da un suv lanciato a tutta velocità per le strade di Vittoria, nel ragusano, era stato ricoverato in condizioni gravissime a Messina e gli erano state amputate le gambe. «Purtroppo non abbiamo potuto salvargli gli arti inferiori che sono stati tranciati nell’incidente», aveva detto la direttrice dell’unità operativa di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina, Eloisa Gitto, subito dopo l’operazione. Neanche l’amputazione chirurgica ha potuto salvare Simone che, dopo 3 giorni di agonia è spirato nel reparto di rianimazione dell’ospedale della città dello stretto. e mentre lui si addormentava per sempre, tutta la città di Vittoria si era riunita per l’ultimo saluto al cuginetto Alessio, morto sul colpo dopo l’impatto con suv.