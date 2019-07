Strage nella casa di produzione di cartoni animati giapponesi per un rogo doloso (video)

Ventiquattro persone sono morte e decine di altre sono state ricoverate in ospedale dopo essere rimaste intossicate o ustionate nell’incendio di presunta origine dolosa in un importante studio di animazione di Kyoto, in Giappone, hanno reso noto i pompieri intervenuti per spegnere le fiamme, citati dalla Bbc. Ma il bilancio delle vittime potrebbe continuare a salire, con molte persone ricoverate o disperse. La polizia ha fermato un uomo di 41 anni che avrebbe confessato di aver sparso benzina negli uffici e ritrovato alcuni coltelli. L’uomo era caduto, ferito, dopo aver cercato di fuggire. L’incendio è scoppiato intorno alle 10.30 (nota locale) nell’edificio di tre piani in cui ha sede lo studio Kyodo Animation fondato nel 1981 in cui sono stati prodotti programmi seguitissimi come “K-On”. La Kyoto Animation, meglio conosciuta come KyoAni, è stata fondata nel 1981 come studio di produzione di Anime e realizzazione di fumetti Manga, ed è noto per alcune storie di grande successo che vedono come protagoniste studentesse liceali come”Lucky Star”, “K-On!” e “Haruhi Suzumiya”.

https://www.youtube.com/watch?v=rTFhjQAdaGs