Sondaggi, FdI cresce ancora. Meloni: «Premiato il coraggio di dire la verità» (video)

Cala il M5S, crescono la Lega e FdI. L’ultimo sondaggio Swg, svolto per il Tg La7 di Enrico Mentana certifica il trend degli ultimi mesi e conferma il sorpasso del partito di Giorgia Meloni su Forza Italia.

Il sondaggio Swg

La Lega resta stabilmente primo partito e, passando dal 37,8% della settimana scorsa al 38% di questa settimana, dimostra di non essere stata affatto scalfita dal cosiddetto “Russiagate”. Perde oltre un punto, invece, il M5S che passa dal 18,5% al 17,3%. Perde poi lo 0,1 Forza Italia, scendendo al 6,5%. Un’oscillazione che, combinata con la crescita di FdI dal 6,3% al 6,6%, pone gli azzurri come terzo partito del centrodestra. Dunque, con il Pd al 22%, anche questo sondaggio conferma che, se avessero la possibilità di votare, gli italiani consegnerebbero la guida del Paese a un’alleanza di centrodestra a trazione Lega-FdI.

Meloni: «Elezioni subito, per dare un vero governo al Paese»

Il cambio a Palazzo Chigi darebbe all’Italia «un esecutivo dai numeri molto importanti, con persone che vanno d’accordo sulle grande questioni e capace di durare cinque anni, perché anche la stabilità è un tema centrale», ha sottolineato Meloni, nel corso di un’intervista a Radio24, durante la quale le è stato chiesto un commento sulla crescita di FdI e sulla possibilità di un governo con il Carroccio. «Io spero in nuove elezioni subito: se questo governo andasse a casa ora e se le celebrassimo immediatamente, è sotto gli occhi di tutti che ci sarebbero un’altra maggioranza e un altro governo», ha ribadito Meloni, parlando della necessità per il Paese di uscire dallo stallo in cui si trova. E Forza Italia? «Ci sono molte cose da chiarire, anche dopo la recente e reiterata scelta in Europa di fare accordi con il Pd. È un problema che per me resta, ma non vado oltre per rispetto del loro dibattito interno», ha chiarito la leader di FdI.

FdI cresce? «Gli italiani premiano chiarezza e coerenza»

Quanto alla crescita del suo partito, Meloni ha parlato del fatto che «l’Italia ha voglia e bisogno di persone che hanno il coraggio di dire le cose come stanno. È ovvio che i cittadini chiedano risposte, in un’Italia nella quale si dicono tantissime bugie e in cui il politicamente corretto ha offuscato la mente di molti. E quelle risposte spesso si trovano nelle proposte di Fratelli d’Italia che ha sempre parlato di proposte concrete». «Sono queste le ragioni della crescita di Fratelli d’Italia: la coerenza che abbiamo dimostrato sia sul piano dei programmi che nell’ambito delle alleanze e il coraggio di dire le cose come stanno con serietà e fermezza», ha concluso il leader di FdI.

La fine della diaspora

È stato invece Libero a parlare del lavoro di ricucitura che Meloni ha saputo fare anche all’interno della politica. «A destra finisce la diaspora. La Meloni è riuscita a riportare tutti a casa», è il titolo dell’articolo firmato da Antonio Rapisarda, nel quale si ricostruisce – adesione dopo adesione – il percorso compiuto da Giorgia Meloni per “riportare a casa” gli ex An. Dando vita a una «pax patriottica», come la definisce Libero, che nel frattempo è stata in grado anche di attirare al partito nuove energie e adesioni provenienti dai mondi della cosiddetta società civile.