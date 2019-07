Sgombero a Roma, barricate dei centri sociali. Bruciati cassonetti e lanciati oggetti ai poliziotti (video)

Una colonna di fumo nero si è alzata in via Cardinal Capranica, in zona Primavalle a Roma, dove è in corso lo sgombero – annunciato da mesi – dell’ex istituto agrario. Gli occupanti infatti hanno dato fuoco a cassonetti e materassi in segno di protesta e lanciato oggetti dalle finestre ai poliziotti. La polizia è entrata nell’immobile: in 50 resistono all’interno, sulla terrazza più alta, mentre gli altri sono fuori in attesa di soluzioni alternative. In piazza Clemente XI ora il sit-in di quanti, megafono alla mano, chiedono bloccando il traffico di interrompere il blitz. Il video è tratto dal Canale Youtube, che l’ha ripreso dal sto di Fanpage.

Blindati e 120 agenti in tenuta antisommossa hanno aspettato dalle prime ore del mattino di intervenire per restituire il grande palazzo al municipio, intenzionato a farlo tornare alla vecchia destinazione d’uso. Trecentoquaranta le persone, per lo più stranieri e molti minori, che da 19 anni hanno trasformato questa vecchia scuola in un vero e proprio condominio con appartamenti e un orto per la produzione propria. Inizialmente sembrava che la trattativa per una soluzione alterativa fosse stata accettata dagli occupanti ma poi hanno fatto marcia indietro.

