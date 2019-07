Sea Watch, protesta di FdI davanti all’ambasciata francese: «L’Italia va rispettata» (video)

Basta ipocrisa ideologica, l’Italia non prende lezioni di umanità e civiltà da nessuno, tantomeno dalla Francia di Macron: è forte il grido di protesta lanciato oggi da Fratelli d’Italia davanti all’ambasciata di Francia. «Siamo qui -dice il capogruppodi FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida– per dimostrare il nostro dissenso nei confronti della Francia di Macron che continua a provocare la nostra Nazione sulle politiche di contenimento dell’immigrazione clandestina, e contro il comune di Parigi che ha voluto conferire a Carola Rackete, indagata per immigrazione clandestina, la sua massima onorificenza e addirittura vuole dare 100.000 euro alle Onh perché continuino a trasbordare clandestini in Italia. L’Italia va rispettata: è uno Stato sovrano. I francesi devono ricordare quello che hanno fatto in questi secoli nei confronti dell’Africa e degli africani». «Altro che Libertè, Egalitè, Fraternità : sfruttate gli africani, pagate i negrieri». Questo lo striscione che campeggiava alla manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale. «Oltre che premiare il comandante della Sea Watch -ha scritto Giorgia Meloni su Facebook-, Parigi donerà 100mila euro alla Ong Sos Mediterranée per ‘nuovi missioni di salvataggio’. Bene, quindi presumo che queste missioni si concluderanno tutte nei porti francesi giusto? È in corso un grave attacco alla nostra sovranità e abbiamo solo un modo per fermare scafisti, Ong e finanziatori vari: blocco navale. L’Italia rialzi la testa».