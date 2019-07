Sea Watch, il riflesso pavloviano del Csm a difesa del gip che ha scarcerato la Rackete

Nel momento in cui la reputazione della magistratura è finita praticamente sotto le suole delle scarpe, fra decisioni stupefacenti e sentenze incomprensibili e impopolari, scontri intestini tra correnti sindacali litigiose come comari, devastanti intercettazioni di chiacchiere imbarazzanti e penosi giochi di potere, che arrivano a lambire il Quirinale, per accaparrarsi le poltrone più ambite e remunerative, al Csm – che è parte in causa di queste ridicole guerre fra bande in toga – sentono l’impellente necessità di aprire una pratica a tutela della gip, Alessandra Vella, cioè la magistrata agrigentina che ha scarcerato la cosiddetta “capitana” della Sea Watch, Carola Rackete con una sentenza che definire storica ma anche surreale, è dire poco: i confini nazionali, che una volta erano sacri, ora si possono violare serenamente. E chi se ne fotte della legge. Purché si racconti che si è fatto tutto questo per salvare vite umane. Che poi non sia vero, beh, questo è un dettaglio secondario e perfino ininfluente.

Ora, che a corto di argomenti calcistici l’italiano medio e pure quello non medio trovino interessante chiacchierare, nel tempo libero, del più e del meno, ci sta. Come ci sta che si finisca per chiacchierare anche di questa magistratura che si sta scavando allegramente la fossa da sola.

Ma, qui il Csm ci sta dando del suo, di brutto, per rendersi ridicolo e impopolare. Perché ci vuole una faccia tosta esemplare perfino a pensare una cosa del genere. Figuriamoci a farla.

In un Paese in cui la Costituzione, usata spesso a sproposito come un lenzuolo per coprire le porcate peggiori, recita che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», appare perlomeno singolare che la Casta della magistratura si ritenga intoccabile e incriticabile, molto molto aldisopra del tutto.

La richiesta formulata al Comitato di presidenza del Csm e sottoscritta, mercoledì scorso, da tutti i consiglieri togati del Csm non può che apparire, insomma, come un clamoroso autogol della magistratura peggiorato solo dalla decisione di discutere la pratica.