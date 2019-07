Sballo salentino: la megarissa in discoteca è virale (video)

Maxi rissa all’alba del 27 luglio, all’interno della discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, nel Salento. La scena è stata documentata da uno dei presenti con lo smartphone. Nel filmato, condiviso sui social e diventato rapidamente virale, si vedono gli scontri a distanza tra le persone nel privé dove è presente anche la postazione del dj e alcuni ragazzi che ballavano nella pista sottostante, poi bloccati dai bodyguard presenti. Non è la prima volta che una discoteca italiana diventa teatro di scontri da stadio.

Gli scontri in discoteca finiscono in Rete

Durante la rissa c’è stato un fitto lancio di oggetti, di bottiglie di vetro e perfino una transenna. Non sono ancora note le ragioni dello scontro nello storico locale salentino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che non sono però riusciti a fermare i responsabili: avevano lasciato il locale prima dell’arrivo dei militari. Per ricostruire l’accaduto, si stanno però vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.