Sassoli (Pd) eletto presidente a Strasburgo. Il tifo da stadio di Zingaretti. Salvini: elettori non rispettati

Al secondo scrutinio il pd David Sassoli, candidato ufficiale dei Socialisti e democratici sostenuto anche dal Ppe, è stato eletto presidente del Parlamento europeo durante la seduta plenaria a Strasburgo con 345 voti. La sua elezione è stata annunciata a Montecitorio dal deputato dem Emanuele Fiano. Alla prima votazione non ce l’aveva fatta per soli 7 voti, fermandosi a 325 preferenze.

“Mi candido perché credo che l’Europa sarà più forte solo con un parlamento europeo in grado di giocare un ruolo più importante – ha detto Sassoli nella sua dichiarazione di voto – Dobbiamo essere tutti, comunque la pensiamo, impegnati nel costruire la casa della democrazia europea e questo parlamento deve essere la casa della democrazia europea”. Ha poi citato uno dei padri dell’Unione, il francese Jean Monnet: “Niente è possibile senza gli uomini, niente dura senza le istituzioni”.

Nicola Zingaretti gongola: “Vittoria! David Sassoli presidente del Parlamento Europeo. Un Italiano del Pd tra le massime figure delle istituzioni europee. Il Governo Italiano ha fatto danni e ci ha isolato. Il Pd c’è e conta, al servizio delle Istituzioni e del nostro Paese”.

Sassoli, 63 anni, fiorentino, una lunga carriera in Rai coronata dalla vicedirezione del Tg1, è a Bruxelles dal 2009 eletto nelle liste del Pd. Nel suo primo discorso da presidente dell’aula si è rivolto agli eruoparlamentari osservando che “è arrivato il momento di discutere la riforma del Regolamento di Dublino che quest’aula, a stragrande maggioranza, ha proposto nella scorsa legislatura”.

Per Matteo Salvini l’elezione di Sassoli non rispetta il voto degli elettori italiani ed europei: “Il Parlamento europeo – ha commentato – ha appena eletto un parlamentare del Pd presidente, un ex giornalista della Rai, magari ancora col contratto giornalistico della televisione pubblica. Bello, rispettoso, del voto degli italiani e degli europei avere un uomo di sinistra a presiedere il Parlamento europeo, magari con il voto di qualcuno di centrodestra, anzi sicuramente”.