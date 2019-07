San Severo, FdI domani ricorderà Emanuela Loi vittima della strage di via D’Amelio

«Domani Fratelli d’Italia sarà in via Emanuela Loi a San Severo, per ricordare la prima donna a cadere in servizio, uccisa dalla mafia: vera icona eroica al femminile». Il Dipartimento Tutela Vittime del partito di Giorgia Meloni, guidato in Capitanata da Antonella Zuppa, anche quest’anno sceglie di rendere omaggio al primo agente di scorta donna e prima anche a trovare la morte, proprio nell’agguato di Via D’Amelio. Con lei, il 19 luglio 1992 a Palermo persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. «Dal 2016 – spiega Zuppa – il Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia in occasione del 19 luglio propone ai diversi Comuni una mozione per intitolare una via all’agente Emanuela Loi».

A San Severo le precedenti amministrazioni le hanno dedicato una strada, anche se più volte il consigliere comunale uscente, Francesco Stefanetti di Fratelli d’Italia, ha sottolineato come «non fosse adeguatamente indicata e individuabile sulle mappe». «Nella giornata di domani, 19 luglio, 27 anni dopo quell’attentato – prosegue la referente provinciale del Dipartimento Tutela Vittime – Fratelli d’Italia sarà in Via Loi, a ricordare chi ha onorato lo Stato e la sua divisa fino a rimetterci la vita. In un momento storico nel quale la sinistra e il movimento femminista fanno passare come icone chi con la correttezza ha poco da condividere, come Carola Rakete, noi prendiamo come eroina moderna la tenace Emanuela». È ormai noto come a chi cercasse di dissuadere la giovane Loi, mettendola in guardia dai pericoli del suo ruolo, questa rispondesse con un deciso «È il mio lavoro, non posso tirarmi indietro». «La commemorazione di domani – conclude Zuppa, componente della Assemblea nazionale di Fdi – è un’ulteriore occasione per ribadire riconoscenza e sostegno di Fratelli d’Italia alle Forze dell’Ordine. Onorare Emanuela Loi è un modo per ricordare tutti coloro che indossando la loro divisa combattono contro ogni mafia».