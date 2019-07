Roma, famiglia travolta da un albero lungo il Tevere: due bimbi feriti

Dramma a Roma, dove una famiglia è stata travolta dal ramo di un albero che si è staccato e dalla strada è caduto sulla banchina del Tevere. Doveva essere una tranquilla serata, ma la Capitale di questi tempi riserva brutte sorprese. Otto feriti, tra cui due bambini, è il consuntivo di quella che doveva essere una serata di svago. Tra le piaghe capitali dell’era Raggi la caduta degli alberi, ormai in stato di abbandono, è sicuramente tra le più micidiali, dopo buche e mondezza. La famiglia travolta si trovava al tavolo di una manifestazione estiva, organizzata lungo del sponde del fiume. Insieme a loro anche due amiche della famiglia, rimaste fortunatamente illese. Sedute accanto invece, e sfiorate dalla pianta, altre due donne, una delle quali incinta: entrambe per lo spavento sono state trasportate all’ospedale Santo Spirito in codice verde.

L’albero ha ferito una bimba e la mamma

Purtroppo in epoca Raggi Roma non è più sicura, soprattutto laddove gli alberi costeggiano viali e argini del Tevere. Così una tranquilla serata di svago poteva finire molto peggio. Tra i feriti, trasportati in ospedale dal 118, una bambina di due anni e la mamma colpita dal ramo alla testa. L’ira dei romani -he già questo inverno hanno dovuto fare lo slalom tra alberi che cadevano in giornate di forte vento- non basta ad arginare il flagello di una giunta pentastellata che ha abdicato alla manutenzione del verde pubblico.

I precedenti

E dire che non mancano i precedenti di alberi caduti con ricadute disastrose. Il 25 febbraio scorso era caduto un albero in viale Mazzini -zona alberata che la logica vorrebbe particolarmente monitorata – per il maltempo: due feriti. Nella caduta, il pino aveva schiacciato quattro autovetture parcheggiate e colpito due passanti. I residenti denunciavano: «Si vedeva che era inclinato. Facciamo le segnalazioni ma nessuno ci ascolta. Non esiste manutenzione». Nell’autunno precedente, il 9 ottobre un albero era caduti a Vlla Borghese su una famiglia di turista: era rimasta ferita la mamma, di due bambine che giocavano, per fortuna illese. Raggi, se ci sei batti un colpo.