Rissa in tv tra Sgarbi e Mughini, mani addosso e sedie che volano (video)

L’ennesima rissa in tv, ma stavolta si è arrivati allo scontro fisico tra Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini, ieri sera, su Rete 4, nel programma “Stasera Italia”. I due hanno prima litigato verbalmente per poi venire alle mani nel gelo dello studio. Insulti a parte, i due si sono alzati dalle rispettive sedie e si sono affrontati. “Questo lo prendo a pedate”, ha detto Mughini, “Testa di cazzo”, “Pezzo di merda!”. Volano sedie e insulti con il programma costretto ad andare in pubblicità. Ecco il video della rissa.