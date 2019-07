Rifiuti, Ghera: basta con lo spettacolo dello scaricabarile tra Zingaretti e Raggi (video)

Nel suo intervento al consiglio regionale del Lazio sul problema dello smaltimento dei rifiuti Fabrizio Ghera (FdI) ha illustrato l’interrigazione di FdI sul nuovo piano rifiuti e ha detto che in questi mesi abbiamo assistito a uno scaricabarile intollerabile tra il presidente del Lazio Zingaretti e il sindaco di Roma Virginia Raggi. Per quanto riguarda l’Ama ci sono stati quattro cambi alla guida: un segno evidente che la macchina amministrativa non viene governata. Di qui il bilancio fallimentare sul tema dei rifiuti. “Siamo stanchi di vedere il teatrino dello scambio di accuse, non solo non lo meritano i romani ma neanche i cittadini del Lazio”.