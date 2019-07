Ridicola passerella della Raggi sotto CasaPound per notificare l’ordine di togliere l’insegna (video)

Con tutto quello che c’è da fare a Roma, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, questa mattina ha deciso di realizzare una passerella politica “antifascista” a beneficio dei fotografi sotto il portone di CasaPound, scortata dai vigili urbani. Mancavano le sirene della polizia e una sezione della teste di cuoio per una semplice operazione di notifica di un atto amministrativo…

La sindaca, invece, è arrivata davanti alla sede di CasaPound per consegnare personalmente il verbale per la rimozione dell’insegna che campeggia sulla facciata del palazzo in via Napoleone III, a Roma. Pochi minuti, quanto basta per guadagnarsi qaualche titolo sui giornale e qualche foto opportunity…

La replica di CasaPound, i cui esponenti hanno filmato dall’alto l’arrivo della sindaca, è all’insegna dell’ironia: «Cosa fa il Sindaco di Roma la mattina? Sarà in ufficio a preoccuparsi di trasporti, immondizia, campi nomadi, immigrazione, sbandati che vivono in strada in pieno centro? No eccola qui, in diretta sotto CasaPound, la sua ossessione…».