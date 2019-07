““E’ inaccettabile che i vincoli sul patrimonio ultramillenario di Roma antica siano soggetti a un rimpallo di responsabilità tra Roma Capitale, Regione e ministero dei Beni Culturali”. La dichiarazione, netta, è del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

Tutelare la storia della città

“A questo punto, vista l’assenza di chiarezza, è necessario chiedere al ministro Bonisoli di vincolare tutto il centro storico di Roma”. Per Rampelli le tutele “oggi sono a macchia di leopardo e per di più insufficienti a garantire l’integrità delle vestigia romane e delle aree circostanti”. “Se la competenza fosse di enti sotto-ordinati, ovvero del Comune o della Regione, è di solare evidenza la pericolosità di tale prospettiva, a maggior ragione in presenza della richiesta avanzata dai territori di gestire in autonomia i Beni Culturali presenti sul proprio territorio”.



Perché favori a Mc Donald?

“Rammento oltretutto – conclude Rampelli nella sua nota – che alcune iniziative temporanee e a basso impatto ambientale dell’Estate romana, ricadenti nella stessa area dove dovrebbe sorgere il Mc Donald’s, sono state condannate a morte proprio dal Mibact. Come mai questa asimmetria? Quale parametro viene applicato per dire sì a una multinazionale americana e no a un’associazione storica italiana? Questione di soldi?… Il Ministro Bonisoli intervenga subito per fermare le americanate tra i reperti archeogici millenari di Roma”. E, visto che c’è, “escogiti uno strumento per evitare la vendita di altra paccottiglia nella città più bella, densa di storia e delicata dell’intero pianeta”. Ogni riferimento a “dubbi negozi di souvenir” è puramente voluto.