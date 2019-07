Raggi nel pallone: “Progetta una discarica dove è previsto lo stadio della Roma”

Con la Capitale in emergenza rifiuti, la giunta Raggi ha messo in atto un piano che prevede dieci aree di trasbordo dei rifiuti. Peccato che, tra queste zone, ci sia anche Tor di Valle, la stessa area dove dovrebbe sorgere il futuro stadio della Roma.

FdI: “Nel documento sui rifiuti la discarica a Tor di Valle”

Una situazione al limite del ridicolo, che Fratelli d’Italia ha tempestivamente denunciato. «Con il sindaco Raggi e la sua troupe di improvvisati al malgoverno della Capitale, prosegue la fiction a puntate che sta scioccando Roma; nel documento di sintesi sui rifiuti, pervenuto ieri in Campidoglio, risulta, tra le aree individuate per il trasbordo, quella di Tor di Valle, la stessa su cui è ancora in progetto la costruzione dello stadio». A renderlo noto è il delegato all’Ambiente di Roma, Marco Visconti. “È vergognoso tentare di fare uscire dalla finestra progetti che, come quello dello stadio, hanno compiuto un iter interminabile per entrare dalla porta principale, anche se è giusto ammettere che da quando i grillini, onesti e trasparenti, ci hanno messo mano, per il loro presidente in Consiglio Comunale le uniche porte ad aprirsi sono state quelle di Regina Coeli».

Stadio della Roma, il M5s nei guai giudiziari

Ogni riferimento da parte di Visconti a Marcello De Vito, già capogruppo del M5s e candidato sindaco dei pentastellati prima di Virginia Raggi, non è puramente casuale. «Roma – aggiunge l’esponente FdI – ha bisogno di un’amministrazione seria e attenta alle esigenze della città e che sappia prendersi le proprie responsabilità sul tema delle grandi opere, come su quello dei rifiuti. Fratelli d’Italia ha già presentato un accesso agli atti per andare in fondo a questa vicenda».