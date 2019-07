Porti aperti e niente multe alle Ong: il Pd sui migranti perde tutto. Anche la testa

È proprio vero che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Prendete il Pd: sta a ancora lì a leccarsi le ferite di una batosta elettorale senza uguali (22 punti percentuali persi in quattro anni), eppure è più ostinato di un mulo nel non cambiare direzione sulla causa prima di un così clamoroso insuccesso, cioè l’immigrazione. Leggere per conferma gli emendamenti presentati dai suoi deputati al decreto sicurezza-bis e che possono essere così sintetizzati: porti aperti e nessuna multa alle Ong, cioè alle navi immatricolate sui registri di altre nazioni e battenti bandiere di Paese stranieri, ma che nel Mediterraneo conoscono una sola rotta, sempre la stessa, cioè quella che conduce in Italia. Una palese illegalità foderata di umanitarismo che disorienta l’opinione pubblica e semina paura a piene mani tra i più poveri che percepiscono la presenza dei nuovi arrivati come “concorrenza” nella ricerca di un posto di lavoro o nell’assegnazione di un alloggio popolare.

Il Pd sottovaluta la paura dei ceti più popolari

A volte anche senza ragione. Ma è esattamente così che funziona la paura: ti chiude il cervello e fa parlare la pancia. Strano che solo il Pd non se ne sia accorto e stia sempre lì col ditino alzato a distribuire patenti di fascismo, razzismo, xenofobia a chiunque faccia solo ragionevolmente notare che i migranti non li possiamo accogliere tutti e che non può essere solo l’Italia a caricarsi i problemi del mondo e dell’Africa in particolare. Ma tant’è: per gli esponenti della sinistra italiana hanno sempre ragione gli altri, cioè tedeschi, francesi, belgi, olandesi e mai noi. Straparlano di legalità, ma stanno con Carola che ignora gli alt della nostra marina e ne sperona le navi; amano i poveri, ma solo quelli sbarcati dai barcone; invocano uguaglianza, ma poi ritengono i migranti più uguali degli altri. È chiaro che un partito così piacerà pure alla gente che piace, ma di fatto ha rinunciato a rappresentare quelle che un tempo definiva con orgoglio le classi popolari. Insomma, l’impressione è che anche il Pd lavori per il “nemico“. Un giorno, forse, se ne accorgerà. Intanto Salvini, commosso, ringrazia.