Perché i giovani votano Salvini e Meloni: il dossier di Francesco Giubilei

Si intitola “I giovani italiani sono sovranisti” il dossier scritto da Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tatarella e del movimento di idee Nazione Futura, pubblicato dal Centro Studi Machiavelli. Partendo dal risultato delle europee e analizzando i flussi elettorali del voto giovanile, Giubilei sottolinea che, se a livello europeo tra i giovani hanno prevalso i partiti progressisti e i verdi, in Italia sono stati premiati i partiti sovranisti grazie a leader forti ed empatici, comunicazione social, presenza sul territorio, motivazioni socio-economiche.

Mentre in Francia e Germania si è sentito l’“effetto Greta Thunberg” che ha portato a una crescita degli ambientalisti soprattutto tra i giovani, questa tendenza non è stata omogenea: in Polonia i giovani hanno scelto i partiti di destra mentre in Belgio l’elettorato si è diviso a metà.