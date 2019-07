Per Salvini il presidenzialismo non è “urgente”. FdI: «Spiace che non capiate»

A Salvini comincia a nuocere l’assidua frequentazione del M5S. È questa una delle possibili spigazioni al fatto che il leader della Lega ha esplicitamente ammesso di non essere interessato al presidenzialismo. «Abbiamo così tante riforme da fare… Se devo scegliere, come urgente dico che vengono prima la giustizia e la riforma fiscale». Così ha dichiarato il vice presidente del Consiglio replicando a FdI che ha sollecitato la Lega a discutere di una proposta di modifica della Costituzione per introdurre l’elezione diretta del presidente della Repubblica. È davvero un peccato che la Lega non porti fino in fondo la sua svolta “nazionale” abbracciando l’idea che, dell’idea di Nazione, è il logico sviluppo politico-istituzionale: il persidenzialismo, appunto. Ma forse non dipende solo dalla vicinanza con i grillini (che in materia di Stato hanno idee di sinistra). Forse dipende anche dal retaggio federalista. Se fosse ancora in vita il grande Gianfranco Miglio (il primo ideologo della Lega), spiegherebbe a Salvini e agli altri leghisti che il presidenzialismo è il naturale e necessario contrappeso al rafforzamento dell’autonomia regionale. Speriamo che la Lega non tardi a compiere questo opportuno salto politico-culturale.

Meloni: «I lpresidenzialismo è nel programma del centrodestra»

Pronta comunque la risposta di Giorgia Meloni: «Mi spiace che Salvini non consideri una priorità l’elezione diretta del capo dello Stato perché fino a qualche mese fa raccoglieva le firme anche lui per questa riforma e perché è nel programma di centrodestra che, ricordo essere il programma per il quale tutti noi siamo stati votati. Non è detto che per fare una riforma non se ne possa fare un’altra». Il presidente di Fratelli d’Italia lo ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una manifestazione di partito ad Aci Castello, nel catanese. «Le riforme – ha aggiunto- si possono anche votare insieme. Si può fare un pacchetto complessivo e quindi mi dispiace che questa non sia una priorità. Lo è ancora per Fratelli d’Italia, che continua le sue raccolte di firme».

Lollobrigida: «Presidenzialismo essenziale e non rinviabile»

Sul tema interviene anche Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di FdI: «Spiace molto che Salvini prenda le distanze dal presidenzialismo dichiarando di avere altre priorità. Suona molto come un rinvio sine die di una riforma della quale la Lega sembrava aver capito la rilevanza e che invece per Fratelli d’Italia è sempre stata essenziale e non più rinviabile. Anche per i cittadini italiani resta una priorità, almeno a giudicare dall’incredibile adesione riscontrata nella campagna di raccolta firme “Lo scelgo io” organizzata da FdI per l’elezione diretta del capo dello Stato».