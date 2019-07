Onda anomala travolge i bagnanti: urla e fuga precipitosa dalla spiaggia (video)

Sembrava una normale giornata di mare solo leggermente mosso, lungo le coste sabbiose di Rio de Janeiro, in Brasile. Invece, ad un tratto, il terrore: un’onda anomale, gigantesca, si è abbattuta sui bagnanti, colti di sorpresa: qualcuno viene trascinato via, i bambini afferrati dai genitori, tante sedie e suppellettili vengono trascinate in mare, che si ritira lasciando il lido semi distrutto. Ecco il video ripreso da un bagnante.