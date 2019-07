Omicidio del carabiniere, sospesa la prof che aveva esultato: “Uno di meno”

La speranza è che la sospensione sia solo il primo passo di un procedimento ancora più severo a carico della professoressa di storia dell’arte e disegno dell’Istituto Pascal di Romentino di Novara che ieri aveva esultato, su Fb, per l’uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega: “Uno di meno”, chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza”, aveva scritto la signora Eliana Fortini.

Il primo a prendere posizione era stato il ministro della Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, che aveva annunciato un’indagine immediata, al termine della quale ha deciso che la professoressa non dovrà tornare domani tra i banchi di scuola. Oltre alla sospensione, l’insegnante è già stata querelata per diffamazione dal Sap, sindacato autonomo di polizia. «Non è ammissibile che, di fronte alla morte di un carabiniere, una professoressa si permetta di scrivere “uno di meno” — ha detto il ministro Bussetti —. Abbiamo proceduto per le sanzioni disciplinari di conseguenza, questo è inammissibile, intollerabile, irrispettoso e vergognoso».

Tardive, inutili e ipocrite le rettifiche arrivare dalla professoressa dopo che era esploso il polverone sul suo post su Fb. «Sono stata fraintesa, intendevo dire che chi sceglie di fare il carabiniere deve accettare anche i rischi del mestiere. Se fosse morto un idraulico, una professoressa, un fornaio sarebbe stato diverso». Bla bla bla… roba da non credere, da un’insegnante alla quale affidiamo i nostri figli in una scuola…