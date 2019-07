Come al tempo di La Torre e Girone. C’è stata un’Italia fiera dei suoi soldati e l’antItalia che li odiava. Ora, a calpestare la dignità di una Nazione è bastata una scapestrata tedesca, che se la vuole cavare con le scuse dopo aver tentato di ammazzare i nostri finanzieri. E il Pd su quella pesantissima bagnarola ad applaudire lo speronamento delle fiamme gialle.

Scriviamo ancora schifati dagli schiamazzi di una sinistra che ha disperso al largo di Lampedusa ogni traccia di onore patriottico. I confini stracciati. La legalità spacciata per sopruso. Il diritto fatto a pezzi. Per loro contano solo le pretese degli scafisti che trafficano con quelle Ong. Ma anche basta. Indegni di rappresentare la Nazione e ci chiediamo se non ci sia un magistrato che voglia incriminare quei parlamentari per tradimento.

Inneggiano alla delinquenza

Ogni giorno parlano di Costituzione, ma involgariscono il dibattito sulla libertà negando valore alle norme vigenti. “In stato di necessità – è arrivato a dire Delrio – si possono violare le leggi”. Sa l’onorevole Delrio, dall’alto della sua cattedra da saltimbanco, quanti precari ”in stato di necessità” fanno il proprio dovere e attendono pazientemente che arrivi il loro turno senza pensare ad attentare alla legalità? Ma non si vergognano questi parlamentari strapagati ad inneggiare alla delinquenza? Oppure, quale di quei migranti sta male al punto di essere ricoverato? Nessuno.

Sono sempre più numerosi i nostri connazionali rimasti senza lavoro e senza casa. Ma hanno ben presente il valore della dignità e non si abbassano certo al livello del malavitoso che va a rubare. Se invece facessero come dice la sinistra, precipiteremmo in una deriva criminale senza fine. Ma per l’onorevole Delrio “lo stato di necessità” non deve avere limiti se si arriva a giustificare, a sostenere, a idolatrare chi arriva a speronare una nave della Guardia di Finanza che difende un porto.

Inseguono il caos i parlamentari del Pd e nessuno osa perseguirli. Restano attoniti gli italiani che non hanno nulla ma che vogliono continuare a rispettare la legge. Questo Pd sta svendendo l’onore e dignità della Nazione. Lo fecero anche con La Torre e Girone, perché la vocazione antinazionale ce l’hanno nel Dna. È la sinistra che ci ritroviamo. È la loro cultura, parlano le loro viscere. Questa sinistra si fa scudo di un’Europa che pretende di umiliarci, che ci vuole impartire lezioni di umanità.

Bloccare le partenze

Abbiamo raccolto centinaia di migliaia di migranti: ora tocca ad altri fare il proprio dovere. Se non li vogliono, agiscano con noi e non contro di noi: si pattuglino le coste della Libia, non si faccia partire neanche un’imbarcazione e si impedisca alle Ong di continuare a seminare conflitti sulla pelle dei disperati su cui in troppi hanno fatto affari e vogliono continuare a farne.

Del destino di Carola non ci interessa ne’ tanto ne’ poco. Questa criminale ha violato le leggi del nostro Stato e il carcere e’ il minimo che possa meritare chi sfida l’Italia con la pretesa dell’impunita’. Peggio di lei è proprio quel Pd accorso in massa sulla Sea Watch. Avrebbero affidato i nostri marinai alla “giustizia” indiana mentre coccolano una scimunita che non ha rispettato nemmeno i doveri imposti dal suo ruolo.