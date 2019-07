Nozze gay (a sorpresa) per Tiziano Ferro: chi è il partner (video)

Una foto scattata al tramonto accanto al neo marito con le fedi in primo piano. Tiziano Ferro sceglie un post su Instagram per confermare la notizia delle sue nozze con il compagno Victor, anticipate oggi da Dagospia. “La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte – scrive il cantante -. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore”.

La cerimonia, secondo quanto riportato dal sito, si è svolta ieri sera alle 18, in una villa di Sabaudia, alla presenza di una quarantina di amici. Tiziano Ferro si è sposato con Victor, un manager di Los Angeles, la città dove il musicista si è trasferito. Alla cerimonia erano presenti anche i genitori del cantante. La cena è stata blindatissima. Le nozze sono arrivate a sorpresa, perché non annunciate. Nessuna sorpresa sull’orientamento sessuale del cantante. Tiziano Ferro da alcuni anni ha fatto “coming out” ed è diventato uno dei testimonial delle campagne per i diritti degli omosessuali.

Tiziano Ferro e il coming out

L’esclusiva è firmata da Vanity Fair. «Salutate gli sposi Tiziano Ferro e Victor Allen, insieme da 3 anni, si sono uniti civilmente a Sabaudia, nella casa del cantante (dopo essersi già segretamente sposati lo scorso 25 giugno a Los Angeles). Vi racconteremo tutto nel prossimo numero di Vanity Fair, in edicola da mercoledì, ma nel frattempo non ci resta che far loro le congratulazioni».

Victor Allen è americano, di Los Angeles. Ha 54 anni ed è un ex consulente della Warner Bros. Al momento è proprietario di un’agenzia di marketing. Tiziano Ferro è da tempo in prima fila per le campagne del gay pride e per le iniziative lgbt.