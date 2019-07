Lanciata nei giorni scorsi attraverso la pagina facebook “Rimborso Tassa Rifiuti Ama Roma” e promossa nella giornata di ieri in molti banchetti nelle vie e piazze della Capitale, è partita l’iniziativa di un gruppo di cittadini romani per chiedere all’Azienda Municipale Ambiente il rimborso della tariffa pagata per la raccolta dei rifiuti urbani e lo spazzamento delle strade. “I cittadini romani sono stanchi di pagare invano questa tassa onerosa -dichiara Emanuele Iannuzzi, tra i promotori dell’iniziativa- a fronte di un servizio praticamente inesistente. Ci stiamo unendo per intraprendere insieme una azione legale contro l’AMA per chiederne il rimborso. Siamo esausti di cassonetti stracolmi, miasmi insopportabili e sporcizia ovunque, e vederci ora recapitare anche centinaia di euro di bollettini da pagare a famiglia ci sembra davvero assurdo.”